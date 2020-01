© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - L'Iran avrà sufficiente quantità di uranio arricchito per produrre una bomba nucleare entro la fine di quest'anno. Lo ha detto l'intelligence militare israeliana secondo cui tuttavia Teheran ad ora non è in possesso di un missile capace di sostenere una testata nucleare.