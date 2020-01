Libro di Sarah, Ratzinger chiede di togliere la firma

' Il cardinal Robert Sarah accoglie la richiesta del papa emerito Benedetto XVI dopo le polemiche seguite alla pubblicazione del libro 'Dal profondo dei nostri cuorì, che verrà firmato dal solo cardinale 'con il contributo di Benedetto XVI'. Sarah, in un tweet, conferma che Benedetto XVI 'sapeva che il nostro progetto avrebbe preso la forma di un librò. Il segretario di Ratzinger conferma ma precisa: 'il Papa emerito aveva inviato un suo testo sul sacerdozio autorizzandolo a farne l’uso che voleva. Ma non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma nè aveva visto e autorizzato la copertinà.

ZINGARETTI LANCIA NUOVO PIANO STRATEGICO GOVERNO, PD PILASTRO

GUALTIERI, 'IL CALO DEL CUNEO PER GLI ESCLUSI DAGLI 80 EURO'

'Proporremo al governo un vero e proprio piano strategico per l'Italia: 5 obiettivi politici con misure concrete da adottarè. Così Nicola Zingaretti al seminario Pd. Gli obiettivi sono: rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per sburocratizzare a favore di imprese e cittadini, Equity Act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l’educazione, piano per la salute. 'Entro gennaio un decreto che consenta di ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori, di redditi medio bassi finora esclusi dagli 80 eurò, annuncia il ministro dell’Economia Gualtieri.

IN BILICO LA TREGUA IN LIBIA, HAFTAR SI PRENDE DUE GIORNI

IL GENERALE PER ORA NON FIRMA. ERDOGAN MINACCIA 'UNA LEZIONE'

Il generale Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l’accordo di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale guidato da al-Sarraj. E la tregua in Libia torna in bilico, anche se, secondo Mosca, Haftar 'ha accolto positivamentè l’intesa 'ma, prima di firmare, gli servono due giorni per discutere il documento con i leader delle tribù che sostengono l’esercito nazionale libicò. Intanto Erdogan minaccia il generale: 'Se dovesse attaccare gli daremo una lezionè.

MATTARELLA, 'ANSA STRUMENTO DELLA LIBERTA' DI INFORMAZIONE'

'SOSTEGNO PUBBLICO ALLE AGENZIE, DECISIVE PER LA DEMOCRAZIA'

'Settantacinque anni rammentano che l’ANSA è stata lo strumento con cui si è affermata la libertà di stampa e di informazione nel nostro Paesè. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando i giornalisti dell’ANSA in occasione dei 75 anni dell’agenzia. La 'formulà delle agenzie di stampa che 'garantisce l’informazione agli organi di informazione conferisce un carattere pubblico a questa attivita», ha aggiunto il capo dello Stato, alla presenza anche del sottosegretario all’Editoria Andrea Martella. 'Informare gli organi di informazione costituisce un elemento decisivo per la democrazia nel nostro Paese. Questo fa comprendere le esigenze di sostegno da parte delle istituzioni. La libertà di stampa è fra i principi portanti della democrazia e della Costituzionè.

CORTE D’APPELLO, L’USO DEL CELLULARE PUO' CAUSARE TUMORI

IL CASO SOLLEVATO DA UN DIPENDENTE TELECOM IN PIEMONTE

L'uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Proprio il dipendente, commentando la sentenza, suggerisce di apporre sulle confezioni dei cellulari la dicitura 'Nuoce gravemente alla salute, a meno che non venga utilizzato correttamentè.

LA UE LANCIA IL GREEN DEAL, MILLE MILIARI DI INVESTIMENTI

CONTE E GENTILONI, OPPORTUNITA' PER L’ITALIA, ANCHE PER ILVA

Mille miliardi di investimenti e 'un chiaro segnale a tuttì per 'pensare verdè: così il vicepresidente della Commissione europea all’Economia Valdis Dombrovskis parla alla plenaria del green deal adottato oggi. secondo il premier Conte l’Italia coglierà una 'storica opportunita» mentre il commissario Paolo Gentiloni ha parlato di centinaia di milioni per l’Italia ch aiuteranno anche l’Ilva. ---.