Gualtieri, E-R unisce coesione-sviluppo

(ANSA) - CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA), 15 GEN - "In Italia il dibattito è un po' più penoso: meno male che l'Emilia ha saputo coniugare coesione sociale con prospettive per il futuro e il suo sviluppo, unire il sapere e il saper fare, che poi è quello che vogliamo fare noi in Italia". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nel corso di una iniziativa elettorale nel bolognese. "Su questo l'Emilia è sempre andata avanti. E' un passo avanti, e noi vogliamo portare tutto il Paese su quella strada".