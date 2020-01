Istituto Trionfale, nessun classismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Nessun intento discriminatorio ma una "mera descrizione socio economica del territorio". Così il Consiglio di Istituto dell'Ic di Via Trionfale interviene nella polemica sulla presentazione della scuola tacciata di classismo e sottolinea comunque di avere proceduto ad "una modifica perché siano rimosse le definizioni interpretate in maniera discriminatoria". Dopo le polemiche infatti è stata modificata la pagina di presentazione della scuola sul sito dell'istituto Via Trionfale di Roma eliminando tutto il passaggio in cui di descrive l'estrazione socio-economica degli studenti dei tre plessi.