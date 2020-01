L.elettorale: Salvini, parola a popolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - "Mi aspetto che gli italiani possano scegliere, possano votare, che non venga loro sottratto questo strumento di democrazia che è il referendum. Perché la legge elettorale non può essere chiusa in due stanze fra tre partitini che vogliono tornare al proporzionale per salvare la poltrona. Mi auguro che la consulta dia la parola al popolo". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando a Bologna, a proposito dell'attesa decisione della Corte Costituzionale sul referendum proposto dalla Lega sulla legge elettorale.