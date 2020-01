Rosato vede Calenda, insieme in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Si sono criticati a vicenda anche ruvidamente ma da oggi Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda lavoreranno insieme. Oggi, a quanto si apprende, il coordinatore Iv Ettore Rosato ha incontrato Carlo Calenda e i due hanno deciso, oltre che sostenere in Emilia Romagna Stefano Bonaccini, di esprimere un candidato comune in Puglia, dove ne' Iv ne' Azione sosterranno Michele Emiliano, e di marciare con candidati comuni anche in altre Regioni