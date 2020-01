Sequestrati 150mila euro per evasione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VICENZA, 15 GEN - La Guardia di finanza di Vicenza ha eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni per oltre 150.000 euro nei confronti di una società di capitali con sede a Valdagno (Vicenza) e ha denunciato una coppia residente a Cornedo Vicentino ora indagata per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, condotte dalla Gdf di Schio nell'ambito dell'operazione "Effetto dominus" ed avviate nel 2016 contestualmente all'apertura di una verifica fiscale nei confronti di una società immobiliare con sede a Valdagno, ha permesso di rilevare un danno fiscale negli interventi di realizzazione e vendita degli immobili facenti parte al piano di lottizzazione "La Favorita" dello stesso Comune. L'impresa sotto verifica avrebbe commissionato secondo la Gdf l'esecuzione dei lavori ad altre tre società di capitali, formalmente terze ma di fatto sovrapponibili e tutte riconducibili alla coppia indagata, evadendo il fisco.