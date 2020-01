© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Parlo della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia un giorno sì e uno no, la mia posizione non cambia. Il dossier è stato messo a punto, stiamo in dirittura finale. Non è vero che è all'ordine del giorno per venerdì. Lo porterò in Consiglio dei ministri quando saremo pronti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Algeri.