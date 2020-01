Capo Vvf, a Italia serve più prevenzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - In Italia c'è bisogno di "una maggiore prevenzione" senza la quale il Paese continuerà ad essere soggetto a tragedie e catastrofi. La richiesta di un investimento massiccio su questo fronte arriva dal capo del corpo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo. "Se oggi i vigili del fuoco sono il testimonial del ponte tra le istituzioni e i cittadini - dice - allora questo paese è in affanno, perché significa che è in emergenza. Serve fare maggiore prevenzione, è un lavoro indispensabile, altrimenti il paese rischia di far diventare sempre più protagonisti i Vigili del Fuoco. E rischia di far diventare l'emergenza sempre più patologica". Sulla stella linea il direttore regionale della Toscana Giuseppe Romano. "Bisogna rinforzare tutto ciò che riguarda prevenzione, pianificazione e, soprattutto, consapevolezza che sono le comunità locali i primi soccorritori. Bisogna fare una manutenzione costante del Paese, conosce i piani d'emergenza e fare esercitazioni".