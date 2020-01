Haftar e Sarraj, saremo a Berlino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 16 GEN - Il generale Khalifa Haftar "informa" il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas "del proprio assenso a partecipare alla conferenza di Berlino", alla quale ha confermato la sua partecipazione anche il premier del governo di Tripoli, Fayez al-Sarraj. Sarraj in un post su Facebook ha scritto: "Assisteremo a Berlino per comunicare il nostro messaggio", dando conto di un incontro avuto dal premier ieri sera con "leader politici e militari". Quanto a Haftar, "ha comunicato la propria accettazione al ministro tedesco che al momento è in visita in Libia per incontrare il Comandante dell'Esercito libico", ossia lo stesso generale, precisa il giornale al-Hadath sul proprio sito. L'incontro è avvenuto "nel tentativo di incrementare gli sforzi mirati ad assicurare il cessate il fuoco", aggiunge la tv. Il ministro degli esteri tedesco, Maas, è volato in Libia proprio per incontrare haftar e convincere il generale ad accettare un atregua, a tre giorni della conferenza di Berlino.