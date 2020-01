Israele: da Gaza palloni esplosivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GEN - Almeno due palloni con ordigni esplosivi, lanciati da Gaza, sono atterrati anche oggi nel sud di Israele: uno dei due è esploso poco prima dell'arrivo degli artificieri. Lo ha fatto sapere la polizia secondo cui non ci sono vittime. La tensione al confine con la Striscia sembra di nuovo in salita dopo che ieri nel pomeriggio da Gaza, non solo sono stati lanciati verso Israele palloni esplosivi, ma anche 4 razzi, di cui 2 intercettati dall'Iron Dome, attribuiti alla Jihad islamica. In risposta, in serata, l'esercito israeliano ha colpito postazioni di Hamas nel nord della Striscia. Media palestinesi hanno messo in evidenza che le fazioni di Gaza avrebbero intenzione di aumentare la violenza al confine in risposta allo stallo al Cairo nei negoziati indiretti per una tregua di lunga durata con Israele. L'Egitto ha anche cancellato una visita di mediazione a Gaza dopo che il leader di Hamas Ismail Haniyeh si è recato a Teheran ai funerali di Qassem Soleimani.