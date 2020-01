© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALGERI , 16 JAN - È iniziato ad Algeri l'incontro tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il premier algerino Abdelaziz Djerad. Al centro dei colloqui la crisi libica, a tre giorni dalla conferenza di Berlino. "Appena arrivato ad Algeri, al lavoro per rafforzare i nostri rapporti bilaterali e per affrontare ancora il dossier libico in vista della conferenza di Berlino", scrive il premier su Facebook.