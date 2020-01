© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Non abbiamo rotto la maggioranza, abbiamo solo difeso lo stato di diritto. Continueremo a farlo, anche senza il permesso dei populisti: populisti nuovi e populisti vecchi. Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini". Così Matteo Renzi su fb rivendica la decisione di votare ieri insieme al centrodestra sulla prescrizione.