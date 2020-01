© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Sullo stato di salute della maggioranza "io sono ottimista: penso che questo governo deve misurarsi per le cose importanti che fa, e che toccano la vita delle persone; per questo insisto che il rilancio dovrà avere come base la questione sociale, la sanità, il lavoro e la scuola". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della prima riunione della Consulta sulle professioni sanitarie.