(ANSA) - ROMA, 16 GEN - La sperimentazione è stata positiva ed ora il taser entrerà ufficialmente nelle dotazioni delle forze dell'ordine. Il Regolamento che disciplina l'uso della pistola ad impulsi elettrici per polizia, carabinieri e guardia di finanza sarà approvato domani in via preliminare dal Consiglio dei ministri; dopo il passaggio al Consiglio di Stato per un parere, il testo tornerà in cdm per via libera definitivo.