'Critica Zelenski', dimesso premier Kiev

(ANSA) - KIEV, 17 GEN - Il primo ministro ucraino Oleksiy Goncharuk ha presentato le sue dimissioni dopo la diffusione di un'intercettazione in cui lamentava la scarsa conoscenza dell'economia del presidente Volodomyr Zelensky. Goncharuk, tuttavia, si è difeso su Facebook, affermando che l'audio "ha creato artificialmente un'impressione che io e il mio team non rispettiamo il presidente". "Questo non è vero", ha detto. "Ho assunto questo incarico per svolgere il programma del presidente". "Per rimuovere ogni dubbio sul nostro rispetto e fiducia nel presidente, ho scritto una lettera di dimissioni e l' ho consegnata al presidente", ha scritto Oleksiy Goncharuk sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'ufficio di Zelensky ha fatto sapere di aver ricevuto la lettera di dimissioni e che la prenderà in considerazione.