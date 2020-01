© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Se lunedì, come pare, perché i numeri ce li hanno a favore, Pd, Renzi e 5 Stelle decideranno che devo esser processato, andrò in quel tribunale a testa alta sicuro di rappresentare la maggioranza del popolo italiano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del voto sull' autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti, in diretta su Telelombardia.