Il Louvre bloccato dai dimostranti

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - Scintille oggi a Parigi tra i turisti in fila dinanzi al Louvre e i manifestanti che hanno bloccato l'accesso al museo più visitato al mondo per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. "I turisti con noi!", hanno scandito i manifestanti nel blitz dinanzi al museo parigino, mentre alcuni turisti, giunti dalla provincia francese ma anche dall'estero, hanno risposto furiosi: "Vergognatevi!". Sono oltre un centinaio i manifestanti che hanno bloccato l'accesso al museo, sventolando bandiere dinanzi alla celebre Piramide che campeggia sul piazzale centrale dell'antica residenza reale. Tra i turisti, in fila dietro alle barriere di sicurezza, rabbia, amarezza e incomprensione. In molti hanno lanciato insulti o fischiato i manifestanti mentre una donna, furiosa, gridava, "Libertà, libertà". (ANSA)