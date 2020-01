Ristorante Bocuse perde la terza stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - Nella sua edizione 2020 la prestigiosa guida Michelin ha retrocesso il ristorante Paul Bocuse, fiore all'occhiello della gastronomia francese, ritirandogli la terza stella. "La qualità del locale rimane eccellente ma non più a livello di tre stelle", ha dichiarato Elisabeth Boucher-Anselin, direttrice della comunicazione per le attività gastronomiche e turistiche della Michelin. Molto prima della morte di Paul Bocuse, due anni fa, alcuni critici gastronomici avevano detto che il ristorante 'Auberge du Pont de Collonges' di Collonges-au-Mont-d'Or, vicino Lione, non era più all'altezza delle stelle attribuitegli. Nel 2019 diversi ispettori hanno visitato diverse volte il locale concludendo che "la qualità è rimasta eccellente ma non più a livello di un tre stelle". "Dobbiamo essere onesti con i clienti, la guida Michelin è stata creata per coloro che vanno al ristorante", ha spiegato Boucher-Anselin.