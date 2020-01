Sardine a Conte, bello se ci vedessimo

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - "Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare", "ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un'interlocuzione". È l'invito rivolto a Giuseppe Conte da Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine. Santori ha ricordato l'apertura del premier nelle scorse settimane, anche se "non ci è arrivata alcuna lettera di richiesta". "Sarebbe bello - ha aggiunto - poterci incontrare per raccontargli cosa è successo e cosa sta succedendo".

