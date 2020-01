Segre: cittadinanza onoraria a Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 17 GEN - E' stata approvata all'unanimità da tutte le forze politiche la mozione che la scorsa notte ha conferito a Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Verona. Il documento era stato presentato dal capogruppo di Sinistra in Comune, Michele Bertucco, e riconosce l'onorificenza cittadina alla senatrice a vita "per la sua opera di testimonianza e mantenimento della memoria della Shoah, di cui fu vittima". Come richiesto dalla consigliera del gruppo di centrodestra "Battiti" Paola Bressan, la cittadinanza viene conferita anche per l'impegno per i diritti umani e come rappresentante di tutti i deportati nei campi di concentramento. "Segre - si evidenza nella mozione - rappresenta una delle figure più nobili della Nazione, segnata dal portare in sé la memoria della tragedia della Shoah e il senso della vita come sopravvivenza dell'umano e come scelta etica, vero e proprio sismografo per cogliere pericoli e opportunità per tutta l'umanità". (ANSA).