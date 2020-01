Trump arruola Ken Starr fra suoi legali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 GEN - Il team legale che difenderà Donald Trump sul fronte dell'impeachment si arricchisce di una stella: l'avvocato Kenneth Starr, passato alla storia per aver guidato le indagini che portarono alla messa in stato di accusa di Bill Clinton. Insieme a lui entrerà nel team anche l'avvocato Alan Dershowitz, famoso per aver difeso anche O.J.Simpson. Del team legale che difenderà Trump in Senato fa già parte Robert Ray, che successe proprio a Starr nel corso dell'impeachment a Clinton e scrisse il rapporto finale. A guidare il gruppo dei difensori di Trump saranno il legale della Casa Bianca Pat Cipollone e l'avvocato personale del presidente americano Jay Sekulow.