Francia: tornano i gilet gialli

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - Mentre calano i manifestanti contro la riforma delle pensioni, tornano i gilet gialli, che sfilano oggi pomeriggio in diverse città della Francia per il loro 62/o sabato di protesta. A Parigi, il corteo è di qualche migliaio di persone ma piuttosto combattive. Dalla porte de Champerret fino alla gare de Lyon, passando per Republique e Bastiglia, i gilet gialli - 15 i fermati finora - si sono abbandonati a qualche intemperanza lungo il percorso, bruciando cassonetti e spaccando pensiline e vari elementi dell'arredo urbano. Alla base delle loro richieste, sempre le dimissioni del presidente Emmanuel Macron.