Libia: i punti nella bozza per Berlino

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche, sanzioni per chi facilita la guerra in Libia, una forza di sicurezza militare unificata per combattere il terrorismo: sono alcuni dei punti citati nella bozza di accordo della conferenza di Berlino, di cui dà notizia l'emittente panaraba Al Arabiya. Nel testo si parla anche di una stretta sulle armi. Citando sue fonti, l'emittente parla anche di pressioni europee per congelare l'accordo tra la Turchia e Sarraj.