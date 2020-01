Papa riceve pescatori San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 18 GEN - "Vi esorto a non perdere la speranza di fronte agli inconvenienti e alle incertezze che dovete purtroppo affrontare: il coraggio non vi manca! Al tempo stesso, è necessario che sia valorizzato il vostro lavoro, spesso rischioso e duro, sostenendo i vostri diritti e le vostre legittime aspirazioni". Così papa Francesco si è rivolto a una delegazione di pescatori da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ricevuta in udienza in Vaticano. "Lungo la costa delle Marche, voi uscite con il buono e il cattivo tempo per prendere dal mare il necessario per vivere, con tanta passione, tanti sacrifici e anche qualche pericolo - ha aggiunto -. E i vostri cari condividono le difficoltà e la precarietà. Nel progresso che caratterizza la società moderna, il pescatore può talvolta sentirsi tentato dal desiderio di un lavoro sicuro sulla terra ferma. Eppure, chi è nato sul mare non può sradicare il mare dal suo cuore". Francesco espresso particolare apprezzamento per la bonifica dei fondali dalla plastica.