Australia: ora e' emergenza temporali

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Continua l'emergenza clima in alcuni stati dell'Australia dove dopo i devastanti incendi sono arrivate le piogge torrenziali. Lo riporta la Bbc. In queste ore è Victoria la zona più colpita con l'ufficio meteorologico che ha lanciato un'allerta temporali e inondazioni per i prossimi tre giorni, mentre ci sono ancora 14 incendi non domati. Emergenza anche nel New South Wales dove ci sono ancora 69 roghi e per le prossime ore è previsto l'arrivo di un forte acquazzone. Le autorità del Queensland hanno, invece, chiesto alla popolazione di fare attenzione sulle spiagge della Gold Coast, dove si prevedono "grandi movimenti d'acqua e detriti" dopo il temporale di ieri.