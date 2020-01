Drappo Casapound anti-sardine a Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Un drappo con scritto 'Più che sardine siete dei fagiani' affisso in una delle vie del centro di Bologna, non lontano da Piazza VIII agosto dove oggi si terrà la grande manifestazione organizzate dalla sardine che tornano nella città dove la loro 'avventura' cominciò lo scorso novembre. Ad appenderlo gli attivisti di Casapound "Con questo striscione - scrivono in una nota - vogliamo solo far capire, in maniera goliardica com'è nostro stile, che se scendete in piazza protestando contro il clima d'odio del 'nuovo fascismo' in una città che sta diventando sempre più invivibile a causa di sinistra e immigrazione, non siete delle sardine... ma siete dei bei fagiani!".