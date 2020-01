Hammamet, in centinaia sulla tomba di Craxi

Alcune centinaia di persone sono arrivate al cimitero cristiano di Hammamet, in Tunisia, per la cerimonia a 20 anni esatti dalla morte di Bettino Craxi, che qui è sepolto. Tra i presenti, molti esponenti della vecchia guardia socialista, come Ugo Intini, o di oggi come il senatore Riccardo Nencini, e parlamentari di Forza Italia tra cui Alessandro Cattaneo e Simone Baldelli. Il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori è presente a titolo personale. Ci sono tra la piccola folla i giornalisti Alessandro Sallusti e Luigi Bisignani.

Sulla tomba di Craxi una corona di garofani rossi e molti garofani altri sparsi. Dietro la lapide, semplice e a livello del terreno, con la bandiera italiana e tunisina gli stendardi del Partito socialista e del Nuovo partito socialista.

«C'è più gente del giorno del funerale», commenta una giornalista che da sempre viene ad Hammamet per le commemorazioni.

