Usa, sordo fa causa a Pornhub: 'Mancano i sottotitoli, non capisco i dialoghi'

Può sembrare paradossale, ma è successo davvero. Un non udente americano, Yaroslav Suris, avrebbe fatto causa a Pornhub, un sito molto popolare di video pornografici, perché la mancanza di sottotitoli gli impedisce di seguire i dialoghi fra gli attori. Lo riferisce il sito TMZ che ha ricevuto i documenti con i quali l'uomo avrebbe fatto causa perché il sito violerebbe l'Americans with Disabilities Act. Per conto suo Pornhub ha replicato spiegando che sul sito c'è un'intera categoria dedicata ai non udenti con i sottotitoli. Non solo, c'è anche una categoria per i non vedenti con video descrittivi.

