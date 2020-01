Venezuela: Guaidó in Colombia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOGOTA', 19 GEN - Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela e attuale 'legittimo' presidente dell'Assemblea nazionale, è arrivato oggi a Bogotà, prima tappa di un viaggio che lo vedrà anche in CentroAmerica, Europa e Stati Uniti. L'arrivo nella capitale colombiana è stata confermata via Twitter sia dallo stesso Guaidó, sia dal presidente colombiano Iván Duque con cui si incontrerà in giornata. Fonti del Dipartimento di Stato americano hanno anche indicato che domani sarà a Bogotà anche il segretario di Stato Mike Pompeo, che pure avrà un colloquio con il leader venezuelano. Successivamente Guaidó farà scalo in Costa Rica per affrontare con il presidente Carlos Alvarado la situazione in Venezuela e Nicaragua, e viaggerà poi verso la Svizzera per partecipare al Forum economico di Davos.