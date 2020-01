Autostrade: Iv chiede sopprimere art.35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Italia Viva presenterà, a quanto apprende l'ANSA, un emendamento soppressivo all'articolo 35 del decreto Milleproroghe, in discussione alla Camera, che prevede nuove regole sulle concessioni autostradali indicando il percorso da seguire in caso di revoca (nella transizione la gestione passa ad Anas) e riduce le eventuali penali a carico dello Stato. La proposta sarà depositata nelle commissioni di Montecitorio entro le 18 di oggi, termine per la presentazione degli emendamenti.