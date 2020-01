Furbetti del cartellino a Sanremo: assolto il vigile in mutande

Alberto Muraglia, il "vigile in mutande" che timbrava il cartellino e tornava a casa all’interno del Comune di Sanremo, finito sotto inchiesta nell’indagine della Gdf sui furbetti del cartellino, è stato assolto con rito abbreviato durante l’udienza preliminare. Lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti. Tra le accuse quella di truffa ai danni dello Stato. «Andate aff..., mi avete rovinato la vita», ha gridato una donna uscita dall’aula udienze dopo la lettura del dispositivo di assoluzione nei suoi confronti.

«Una decisione assolutamente corretta e in linea con le risultanze del procedimento, per cui non mi stupisce affatto», ha detto Alessandro Mager, uno degli avvocati del collegio difensivo. Per l’avvocato Alessandro Moroni «è il momento di spegnere i riflettori e lasciare che questa vicenda torni a essere come tutti gli altri processi. Il vaglio di questi filmati ha detto che erano innocenti».

Per il sostituto procuratore Grazia Pradella «L'impianto accusatorio vede una sostanziale conferma in sedici patteggiamenti e altrettanti rinvii a giudizio. Per quanto riguarda gli abbreviati leggeremo con attenzione le motivazioni e decideremo il da farsi anche perchè su queste posizioni vi erano prove che la procura ha considerato importanti e di spessore. Valuteremo con estrema serietà, così come con estrema serietà sono state considerate le prove fotografiche e documentali». La data di inizio del processo, per chi ha scelto il rito ordinario, è stata fissata al prossimo 8 giugno.