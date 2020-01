Giani, valorizzerò la Toscana diffusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 20 GEN - "L'obiettivo della prossima consiliatura regionale è di valorizzare la Toscana diffusa, che è bellissima per la pluralità che offre". Lo ha detto il candidato a governatore della Toscana per il centrosinistra Eugenio Giani nel suo 'discorso ai toscani' che segna l'avvio della campagna elettorale da San Miniato (Pisa). "Voglio che nella nuova legge che ha costruito il ministro Boccia la Toscana possa stare fino in fondo nella sfida dell'autonomia differenziata e dare il suo contributo". Sul vicepresidente, Giani annuncia che "sarà sicuramente una donna con spiccata sensibilità ecologica". E poi il programma: "Sulla sanità faremo un check up nei primi sei mesi di mandato, poi tradurremo le istanze dei territori in una riforma", inoltre "uno dei miei obiettivi di programma sarà il rispetto entro il 2030 degli accordi di Parigi". Il programma prevede il potenziamento "del sistema porti Livorno e Piombino" e sulla "FiPiLi salvaguardare gratuità per residenti".