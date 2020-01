Neonata morta, indagata la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - UNa neonata è morta dopo essere arrivata in gravi condizioni in ospedale con ferite sul corpo. La neonata era stata partorita sabato scorso a casa ad Acilia. La madre, in un primo momento fermata per tentato omicidio, ora è accusata di omicidio volontario. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico. La donna, 30 anni, italiana di origine svedese, è ai domiciliari.