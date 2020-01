Novara, morto su panchina non è clochard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NOVARA, 20 GEN - La Questura di Novara ha identificato l'uomo che questa mattina è stato trovato morto su una panchina di Novara. Si tratta di un 45enne che - contrariamente a quanto comunicato dal 118 - vive in un palazzo di via Asiago, dove un passante lo ha notato e ha dato l'allarme. "Il corpo non presenta segni di violenza", si apprende dagli investigatori della polizia. Per capire le cause del decesso, forse un malore, e le circostanze in cui è avvenuto saranno necessari ulteriori accertamenti.