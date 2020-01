Slitta udienza post Salvini, è in Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - E' stata rinviata al 6 febbraio per impegni elettorali in Emilia Romagna, la prima udienza di Matteo Salvini al processo in Tribunale a Cagliari contro un attivista sardo, Mauro Aresu, accusato di diffamazione, istigazione a delinquere e minaccia, per un post su Facebook contro l'ex ministro dell'Interno, nel quale evocava piazzale Loreto a Milano, pochi giorni prima di una visita a Cagliari nel 2017 del leader della Lega per partecipare al congresso regionale del Carroccio. L'ex ministro dell'Interno, infatti, non si è presentato in aula e la giudice Cristina Ornano ha deciso di far slittare la testimonianza di Salvini, costituitosi parte civile con l'avvocato Flavia Eccher di Trento, sostituita oggi in aula dalla legale Silvia Piras. La giudice cagliaritana ha anche chiesto ai legali di fissare una data certa per l'esame del senatore, mettendosi a disposizione anche il sabato, ma ricordando che è la terza volta che il Tribunale rinvia l'udienza per il suo esame.