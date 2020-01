29enne ferito con cacciavite, un fermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Un uomo di 40 anni è stato posto in stato di fermo dalla polizia, a Milano, in relazione all'aggressione di un 29enne avvenuta, nel corso di una lite a più riprese, in via Schiaparelli, a Milano. Si tratta di un algerino che ora dovrà rispondere delle ipotesi di tentato omicidio e minacce aggravate. Il 29enne, che domenica 12 gennaio si trovava all'esterno di un ristorante con un amico, era stato colpito con un cacciavite al fianco destro, ed era stato ricoverato in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita.