Banda 'ammoniaca', cinque arresti

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Rubavano le chiavi di casa e i documenti dall'auto, durante feste locali e funerali, poi andavano a svaligiare le abitazioni. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, componenti di una banda criminale dedita ai furti che utilizzava uno spray all'ammoniaca per neutralizzare eventuali animali da guardia. Le indagini hanno documentato oltre 70 furti, di cui 25 in abitazioni, in 24 comuni della provincia di Torino. Gli indagati sono anche ritenuti i responsabili dell'incendio di un furgone della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Saluzzo, commesso il 12 febbraio scorso, a Cavour (Torino), mentre era parcheggiato in strada. Una ritorsione, secondo i carabinieri, per precedenti periodi di detenzione subite da uno dei componenti. Nel corso delle indagini sono stati restituiti ai legittimi proprietari 11 veicoli rubati, 2 pistole e 2 fucili, sottratti in una abitazione, e varia refurtiva.