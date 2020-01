Conte, improbabile che torni prof il 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Di tornare a fare "il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole, che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva: che sia da lunedì lo ritengo assolutamente improbabile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di Firenze, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna potrebbe causare la caduta del governo e il suo ritorno alla professione di docente.