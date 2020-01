Curva Potenza in lutto, niente trasferta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - POTENZA, 21 GEN - "In segno di lutto" per la morte del tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana), Fabio Tucciariello, di 39 anni, domani la "Curva Ovest" del Potenza - gemellata con la tifoseria vulturina - non parteciperà alla trasferta della formazione del capoluogo lucano impegnata sul campo della Casertana in una gara valida come recupero della prima giornata di ritorno del girone C della serie C. Domenica scorsa, subito dopo aver appreso la notizia della morte di Tucciariello, investito a Vaglio di Basilicata (Potenza) da un'auto guidata da un tifoso del Melfi (Eccellenza lucana), i tifosi potentini hanno ammainato bandiere e striscioni e hanno poi lasciato in anticipo lo stadio Massimino di Catania (la partita è finita 1-1).