Guaidò a Londra, vede Raab e Johnson

(ANSA) - CARACAS, 21 GEN - Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, riconosciuto in questa funzione da oltre 50 Paesi, è giunto oggi a Londra, proveniente da Bogotà, per incontrare il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Lo ha reso noto a Caracas il Centro di comunicazione nazionale. Ad una parte dell'incontro, hanno reso noto fonti di Downing Street, parteciperà anche Boris Johnson. Successivamente Guaidó incontrerà la diaspora venezuelana residente in Gran Bretagna. L'attuale presidente 'legittimo' dell'Assemblea nazionale (An) si recherà quindi a Bruxelles dove avrà un colloquio con l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell. In seguito si trasferirà in Svizzera per partecipare al Forum di Davos e infine sabato viaggerà a Madrid.