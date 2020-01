© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GEN - L'Ue ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Europeo per la Politica e la Sicurezza (Cops) sulla Libia, per venerdì. Si apprende da fonti diplomatiche europee. Si inizierà così a lavorare sul mandato del consiglio per la rimodulazione dell'operazione Sophia, che dovrà essere profondamente rivista per indirizzarla sul monitoraggio dell'embargo di armi, non solo via mare ma anche via aria e auspicabilmente via terra.