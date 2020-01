Salvadanai gentilezza, fondi per farmaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA), 21 GEN - Un salvadanaio in farmacia per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di farmaci per chi non è in grado di farlo. E' l'iniziativa proposta dall'assessore alla Gentilezza di San Marco Argentano Elvira Zecca per rafforzare la solidarietà all'interno della propria comunità. Nelle due farmacie cittadine sono stati esposti i "Salvadanai della Gentilezza", dove i cittadini potranno lasciare le loro offerte. Pochi giorni prima di Pasqua saranno aperti e le offerte trasformate in coupon, che gli assistenti sociali consegneranno a chi ha difficoltà ad acquistare i farmaci.