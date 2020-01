© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Donald Trump non scherza su possibili dazi sulle auto europee. In un'intervista da Davos al Wall Street Journal, riportata dall'agenzia Bloomberg, il presidente americano afferma di essere "assolutamente serio" su eventuali dazi sulle auto Made in Ue se non fosse raggiunto un accordo commerciale con l'Europa.