Di Maio (si dimette da leader M5S): 'Ho portato a termine il mio compito'

Oggi si chiude un’era. E’ arrivato il momento di rifondarsi". Lo ha detto Luigi Di Maio durante l’evento di presentazione dei facilitatori regionali del MoVimento 5 Stelle. "Posso dire di aver portato a termine il mio compito". "Tutto quello che facciamo si basa sulla fiducia, ci fidiamo delle persone. La storia ci dice che alcuni ci hanno tradito, ma per uno che ci ha tradito almeno dieci ci hanno confermato la loro fiducia, e hanno firmato leggi che hanno cambiato la vita degli italiani. Qualsiasi cosa accadrà mi fido di voi e di chi verrà dopo di me". «Ho lavorato per far crescere il Movimento e proteggerlo dagli approfittatori e dalle trappole lungo il percorso, anche prendendo scelte dure e a volte incomprensibili. La storia ci dice che alcuni la nostra fiducia l'hanno tradita ma per uno che ci ha tradito almeno dieci quella fiducia l’hanno ripagata». Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

