Muore investito da trattore nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 22 GEN - Un 61enne è morto in un incidente sul lavoro a Sommariva Perno, nel Cuneese, investito da un trattore in strada Sappelletto. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Carabinieri e Spresal indagano sull'accaduto. Secondo quanto si apprende, la vittima - un italiano residente a Sommariva Bosco - lavorava nella cascina di un conoscente, il titolare. Sarebbe stato quest'ultimo a investirlo e a chiamare i soccorsi. Quello di oggi è il quinto incidente mortale sul lavoro da inizio anno in Piemonte. Soltanto l'altro ieri, lunedì 20 gennaio, un operaio di 26 anni è morto ad Alessandria schiacciato tra due camion in una cava.