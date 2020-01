Siria, 28 civili uccisi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 22 GEN - Sono 28 i civili siriani uccisi nelle ultime 24 ore, tra cui 13 bambini, nel nord-ovest della Siria a seguito di raid aerei russi e governativi e a causa di bombardamenti di artiglieria delle opposizioni armate. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) riferisce dell'uccisione di 25 civili nella zona di Idlib e Aleppo a seguito di raid russi e di Damasco. Tra questi si registrano 13 bambini. L'agenzia governativa siriana Sana riferisce dal canto suo l'uccisione di 3 civili ad Aleppo città in bombardamenti di artiglieria delle opposizioni armate.