Torino, maxi sequestro cibo contrabbando

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Operazione della Guardia di Finanza al mercato abusivo delle Vallette di Torino, in via Traves, dove si vendono alimentari di ogni tipo provenienti dall'Est Europa, sigarette di contrabbando e alcolici distillati clandestinamente. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Torino, insieme agli agenti del V Comando della polizia municipale, hanno sequestrato tre tonnellate di materiale e 11mila euro in contanti. Sei moldavi sono stati denunciati per contrabbando di sigarette e alimenti e commercio di prodotti derivanti da processi di distillazione clandestini. Due autisti di bus provenienti da Chisinau, in Moldavia, sono stati multati per oltre 4mila euro: i mezzi non avevano le dotazioni di sicurezza e non erano stati sottoposti a revisione. In totale sono scattate sanzioni sino a 100mila euro per commercio abusivo e violazione del codice della strada.