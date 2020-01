Trump, volevo incontrare Greta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DAVOS, 22 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che "gli avrebbe fatto piacere" incontrare l'attivista per il clima Greta Thunberg a Davos. Trump, parlando con i giornalisti, ha sottolineato tuttavia che Greta non dovrebbe concentrare la sua rabbia sulla mancanza di azione sui cambiamenti climatici negli Stati Uniti. "Mi sarebbe piaciuto vederla", ha detto Trump sostenendo che i altri Paesi, non gli Usa, sono i peggiori inquinatori e "Greta dovrebbe concentrarsi su quei posti".