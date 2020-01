Terapia contro il glioblastoma, 106mila euro dall'Airc per la ricerca

Dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro arrivano 106mila euro per il primo di cinque anni di un progetto di ricerca dell’Università di Parma mirato allo studio di nuovi inibitori contro il glioblastoma, un tumore al cervello altamente maligno. Il gruppo di ricerca è coordinato da Massimiliano Tognolini, del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.

L’Airc ha assegnato il finanziamento per lo sviluppo di cosiddetti ligandi del sistema Eph-ephrin come farmaci a bersaglio molecolare potenzialmente utili nella terapia del glioblastoma. La componente staminale è presente in proporzione rilevante in alcuni tipi di tumori tra i quali il glioblastoma, per il quale gli interventi chirurgici e la radio e chemio terapia risultano essere di efficacia limitata per la rapida comparsa di cloni tumorali resistenti, che sembrano svilupparsi a partire dalle cellule «staminali tumorali». Scopo del progetto è sviluppare nuovi inibitori del sistema Eph-ephrin capaci di penetrare nel sistema nervoso centrale e ridurre la componente di staminali tumorali, rallentando così l’insorgenza di fenomeni di resistenza.



terapia glioblastoma